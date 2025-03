'Doğa' için köpeğiyle Türkiye'yi gezen Seyyah Ömer, Osmaniye'de fidan dikti

MANİSA’dan orman yangınlarına dikkat çekmek ve doğaya karşı duyarlılık oluşturmak için 4 yıl önce köpeğiyle yürüyüş başlatan 'Seyyah Ömer' lakaplı Ömer Özer (38), 56’ncı il Osmaniye’ye ulaştı. Doğa sporcusu Özer, 56’ncı zeytin fidanını toprakla buluşturdu.

Ege ve Akdeniz’de yaşanan orman yangınlarının ardından Manisa’dan 5 Eylül 2021’de doğaya karşı duyarlılık oluşturmak için, 'Yoldaş' isimli köpeğiyle yürüyüş başlatan Ömer Özer, geldiği Osmaniye’de Halk Eğitim Merkezi bahçesine fidanı dikti. Özer, Halk Eğitim Merkezi personeliyle zeytin fidanı toprakla buluşturup, can suyunu verdi. Uğradığı her kentte bir fidan diktiğini ve 56’ncı fidanı dikmenin Osmaniye’ye nasip olduğunu söyleyen Özer, "Orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 2021 yılı Eylül ayında '81 İl 81 Fidan Ormanlar İçin Yürüyorum' sloganıyla tüm Türkiye’yi adım adım gezip, her uğradığım şehre bir fidan dikiyorum. Bu yolculuğumu ve maceramı sosyal medya hesaplarımda paylaşarak geniş kitlelere duyurmaya çalışıyorum. Şu an 56'ncı şehir Osmaniye’ye ulaştım. Destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ömer Özer, Osmaniye'nin ardından yolculuğunun Hatay'a doğru devam edeceğini söyledi.