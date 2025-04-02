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        Osmaniye'de şarampole devrilen akaryakıt yüklü tanker alev topuna döndü

        OSMANİYE'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen akaryakıt yüklü tanker, alev topuna döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 23:49 Güncelleme: 02.04.2025 - 23:55
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        Osmaniye'de şarampole devrilen akaryakıt yüklü tanker alev topuna döndü
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        OSMANİYE'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen akaryakıt yüklü tanker, alev topuna döndü. Sürücü, araçtan çıktıktan sonra tanker çıkan yangında alev topuna döndü.

        Kaza, saat 22.00 sularında Tarsus Adana Gaziantep otoyolu Bahçe Gişelerinde meydana geldi. Gaziantep’ten Osmaniye istikametine seyir halinde olan akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin yardımıyla araç şoförü kabinden çıkartıldıktan sonra tanker alev aldı. Kısa sürede yangın büyürken, olay yerine Osmaniye, Düziçi ve Bahçe belediyelerinin itfaiye müdürlüklerinden ekipler sevk edildi. Alevlerin çevreye yayılmasını önlemek için ekipler yoğun çaba sarf ederken, küçük çaplı patlama sesleri korkuya neden oldu. Kaza nedeniyle yolda trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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