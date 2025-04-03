TIR, park halindeki araçların üstüne devrildi

Kaza, dün öğle saatlerinde, Tüysüz beldesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hurda yüklü TIR, kavşakta dönüş yaparken kontrolden çıkıp yol kenarında park halindeki araçların üstüne devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 3 araçta ise zarar oluştu. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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