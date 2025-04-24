Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı; 9'u öğrenci 11 yaralı

        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, öğrenci servisi ile bir otomobilin çarpıştığı kazada 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 19:44 Güncelleme: 24.04.2025 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı; 9'u öğrenci 11 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, öğrenci servisi ile bir otomobilin çarpıştığı kazada 9’u öğrenci 11 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Müdür Mehmet İslah Caddesi Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 80 M 6567 plakalı öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle çevrede park halinde bulunan bir başka otomobil de hasar gördü.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 9’u öğrenci 11 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tuzla'da arıtma tesisinde patlama
        Tuzla'da arıtma tesisinde patlama
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        Trabzon'da 11'ler belli oldu!
        Trabzon'da 11'ler belli oldu!
        Biri bayıldı diğeri yemeğe devam etti
        Biri bayıldı diğeri yemeğe devam etti
        Çifte kupaya rekor prim!
        Çifte kupaya rekor prim!
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        24 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        24 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        Bitişik binalar arasında açıklık oluştu!
        Bitişik binalar arasında açıklık oluştu!
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Trump'tan Putin'e: Vladimir, dur!
        Trump'tan Putin'e: Vladimir, dur!
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de öğrenciler, hazırladıkları hediyeleri Gazze'deki çocuklara gönd...
        Osmaniye'de öğrenciler, hazırladıkları hediyeleri Gazze'deki çocuklara gönd...
        Yeşilay, Osmaniye'de aileler için "Dijital Detoks Kampı" düzenledi
        Yeşilay, Osmaniye'de aileler için "Dijital Detoks Kampı" düzenledi
        Sulama kanalında akıma kapılan Özlem ve annesi toprağa verildi; 9 gözaltı
        Sulama kanalında akıma kapılan Özlem ve annesi toprağa verildi; 9 gözaltı
        GÜNCELLEME - Osmaniye'de elektrik akımına kapılıp ölen anne ve kızının cena...
        GÜNCELLEME - Osmaniye'de elektrik akımına kapılıp ölen anne ve kızının cena...
        Osmaniye'de elektrik akımına kapılıp ölen anne ve kızının cenazeleri defned...
        Osmaniye'de elektrik akımına kapılıp ölen anne ve kızının cenazeleri defned...
        Depremde hasar gören 151 yıllık hükümet konağı için onarım talebi
        Depremde hasar gören 151 yıllık hükümet konağı için onarım talebi