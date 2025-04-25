Toroslar EDAŞ Osmaniye'nin enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini duyurdu

KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, 2024 yılı boyunca Osmaniye’de bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdiğini bildirdi.

Toroslar EDAŞ, Osmaniye’de hizmet verdiği 3.090 trafo ve 13.195 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.

Şirket, Merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinde toplamda 4.094 aydınlatma armatürünün bakımının tamamlandığını aktardı. Bunun yanı sıra, 10 pano, 161 trafo ve 207 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 556 kilometrelik hattın bakımı gerçekleştirildi.

2024 yılında hizmet verdiği 266 binden fazla müşteriye daha güvenilir ve kesintisiz enerji sunabilmek adına 109 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 2.541 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 91 yeni elektrik panosu ve 63trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi. Şirketten edinilen bilgiye göre 2024 yılında koymuş olduğu hedefler gerçekleştirildi.