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        Osmaniye'de orman yangını

        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 15:07 Güncelleme: 29.06.2025 - 15:10
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        Osmaniye'de orman yangını
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        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

        İlçenin Sarıtanışmanlı köyünde saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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