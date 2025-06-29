Osmaniye'de orman yangını

İlçenin Sarıtanışmanlı köyünde saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

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