Bakan Derya Yanık, Osmaniye'de "Dijital Bahar Odası" açılışında konuştu: (2)

OSMANİYE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Dijital dünyada da eşit imkanları paylaşmak, yaşlılarımızın da bu mecraya katılımını sağlamak için Dijital Bahar Odalarımızı kuruyoruz. Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir'de toplam 5 huzurevimizde dijital bahar odalarını kurmuştuk. Burası 6'ncısı olacak." dedi.

Yanık, Osmaniye Özden Huzurevi "Dijital Bahar Odası" açılış töreninde yaptığı konuşmada, huzurevlerinde sunulan hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Huzurevlerini birçok insanın aklında kalan eski yapısından çok ileride bir yere taşıdıklarını aktaran Bakan Yanık, bu kuruluşları eskisinden çok farklı bir vizyonla, site, avlu ve küçük ev tipi olmak üzere kendi içerisinde 3 ayrı proje tipinde tasarladıklarını söyledi.

Bakan Yanık, kuruluşlarında yaşlı odalarını tek ve çift kişilik olarak düzenlemelerini, fiziki şartları iyileştirmelerini en iyi bilenlerin bu hizmetlerden yararlanan yaşlılar olduğunu dile getirdi.

Hizmet kalitesi gereği bakım hizmetlerinin alanında eğitim almış kalifiye personel tarafından sunulduğunu aktaran Yanık, "Ailelerinin yanında bakılan yaşlılarımıza kurum bakımının yanı sıra gündüz bakım hizmet merkezlerimizde sunduğumuz hizmetlerimizle de destek oluyoruz. 37 gündüz hizmet sunan kuruluşumuzda 538 yaşlımız aktif olarak gündüz bakım hizmetlerimizden yararlanıyorlar." ifadesini kullandı.

- YADES

Yanık, gündüz ve evde bakım hizmetleri kapsamında yerel dinamikleri harekete geçirerek yaşlılık alanında farkındalık oluşturmak, yaşlıların ev ortamlarında desteklenmeleri ve sosyal hayata katılmaları amacıyla Yaşlı Destek Programını (YADES) başlattıklarını anımsattı.

Evde kişisel bakımından, ev temizliğine, yemek yapıma kadar birçok hizmeti bakanlığın destekleriyle yerel yönetimler eliyle gerçekleştirdiklerini ifade eden Yanık, "Bunlar çok önemli. Öz bakımını yerine getirmekte veya günlük hayatını devam ettirmekte güçlük çeken yaşlılarımızın YADES aracılığıyla desteklenmesi, onlar açısından çok hayati değerde. Biz de bakanlık olarak bu hizmeti onlara sağlamakla memuruz ve elimizden geldiğince güzel hizmetleri yerel yönetimlerimizle beraber gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Yanık, Osmaniye'de de hem il hem ilçe belediyeleri eliyle YADES'i hayata geçireceklerini duyurdu.

Sosyal yardımlarla da yaşlıları desteklediklerini aktaran Yanık, ilgili yasa kapsamında 765 bini aşkın yaşlıya düzenli olarak aylık verdiklerini ifade etti.

- "4 Dijital Bahar Odası daha kurmayı hedefliyoruz"

Büyük bir sosyal dönüşümün yaşandığını, herkesin elinde akıllı telefonların, tabletlerin olduğunu anlatan Bakan Yanık, şöyle devam etti:

"Yani bir şekilde uzak kalamayacağımız, hayatın içinde olmasından kendimizi bağımsız tutamayacağımız bir gerçekle karşı karşıyayız. Etrafımızdaki herkes, her şey bu dijital dünyanın hızlı akışı içindeyken kıymetli büyüklerimizin bunun dışında kalıp, olanı biteni izlemenizi beklememiz mümkün değil. Bunun için biz de neler yapabiliriz diye düşünerek, Türkiye'nin dijital dünyasına damga vuran gruplarla görüşmeler gerçekleştirdik. Onlarla protokoller yapıp sizleri, dijital dönüşüm sürecine uyumlu bir biçimde dahil etmeyi, dijital okuryazarlık eğitimlerini sağlamayı hedefledik ve başlattık. Bu doğrultuda Turkcell ile çıktığımız yolda gerçekten güzel neticeler elde ettik. Dijital Bahar Odaları'nı kurduğumuz farklı huzurevlerimizde kıymetli büyüklerimiz çok yoğun bir biçimde ve çok fonksiyonel biçimde bu dijital mecraları kullanmaya başladılar, kullanıyorlar. Bunun yaygınlaştırılması da oradan zaten. Bize de bir anlamda ışık tutmuş oldu. Siz büyüklerimizin finansal ve dijital okuryazarlığını arttırmak için eğitim içerikleri ve programlar hazırladık. Bu eğitimler kapsamında huzurevlerimizde teknolojik yaklaşımları tanımanız, öğrenmeniz ve rahatça kullanmanız için güvenli internet kullanımı eğitimlerini de ayrıca veriyoruz. Dijital dünyada da eşit imkanları paylaşmak, yaşlılarımızın da bu mecraya katılımını sağlamak için Dijital Bahar Odalarımızı kuruyoruz. Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir'de toplam 5 huzurevimizde dijital bahar odalarını kurmuştuk. Burası 6'ncısı olacak. Osmaniye'den sonra bu senenin sonuna kadar farklı illerimizdeki huzurevlerimizde 4 dijital bahar odası daha kurmayı hedefliyoruz. Bakanlığımız ve Turkcell iş birliğiyle hayata geçen projemizle diğer huzurevlerimizde de yaşlılarımızın teknolojiyle buluşup kaynaşacakları bir ortamı oluşturmayı inşallah sağlayacağız. "

Dijital Bahar Odalarında yaşlıların sevdikleriyle görüntülü görüşebileceklerini, e-Devlet kapsamında işlemlerini gerçekleştirebileceklerini, zaman geçirmek için dijital oyunları oynayabileceklerini belirten Yanık, bu odaların yaşlılar açısından faydalarını anlattı.

Konuşmaların ardından Yanık ve katılımcılar Dijital Bahar Odası'nı kurdele keserek hizmete açtı. Odayı gezen Yanık, VR gözlük taktı, huzurevi sakinleriyle sohbet etti, huzurevi bocce takımıyla kurum bahçesinde bocce oynadı.

Törene Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve davetliler katıldı.

- Şehit ailesine ve Toprakkale Belediyesine ziyaret

Yanık daha sonra Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Fatih Kalkan'ın kentteki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

Toprakkale Belediyesini de ziyaret eden Yanık, buradaki Şehit Köşesini inceledi.

Bakan Yanık, Belediye Başkanı Mehmet Daşöz'den belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

(Bitti)

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