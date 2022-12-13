Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan şehit ailesine ziyaret

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 2016'da Gaziantep'de terör örgütü DEAŞ'a ait hücre evi baskınında şehit olan özel harekat polisi Hüseyin Cengiz'in Toprakkale ilçesindeki annesine ziyarette bulundu.
Vali Yılmaz, ziyarette şehidin annesi Necmiye Cengiz'e Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.
Şehit annesi ile sohbet eden Vali Yılmaz, şehitlerin hatıralarını yaşatmak ve ailelerinin yanında olmanın herkesin boynunun borcu olduğunu söyledi.
Ziyarette, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Toprakkale Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı.