Osmaniye'de depremde hayatını kaybeden 1009 kişinin anısına fidan dikildi

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OSMANİYE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yaşamını yitirenlerin anısına 1009 fidan toprakla buluşturuldu.

Toprakkale ilçesinde oluşturulan "6 Şubat 2023 Deprem Şehitleri Ormanı"ndaki dikim etkinliğine, afette hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra Vali Erdinç Yılmaz ve bazı vatandaşlar katıldı.

İlk fidanı diken Vali Yılmaz, yaptığı konuşmada, "Hayatını kaybeden 1009 hemşerimizin her biri adına fidan dikiyoruz. İnanıyoruz ki mekanları cennettir. Onları hep yaşatacağız. Onlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun." dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılar, afette yitirilen 1009 kişinin her birinin adına fidan dikti.





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