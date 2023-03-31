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Osmaniye'deki rüzgar türbinleri, enerji üretimini depremde de sürdürdü

AA

Osmaniye'deki rüzgar türbinleri, enerji üretimini depremde de sürdürdü

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER/ÜMİT KAHRIMAN - Osmaniye'de kurulu rüzgar türbinleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde de üretimi kesintisiz sürdürdü.

Bahçe ve Hasanbeyli ilçe sınırları içinde yer alan 186 rüzgar türbini, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde zarar görmedi.

Depremlerin hemen ardından oluşan elektrik ihtiyacının büyük bölümü, türbinlerden elde edilen enerjinin bölgeye verilmesiyle sağlandı.

Kentte 54 türbin ve 135 megavat kurulu güce sahip bulunan Zorlu Enerji RES-HES-Termik Santraller Grup Müdürü Oktay Ertuğrul, AA muhabirine, bölgede lisanslı 4 rüzgar enerji santrallerinin (RES) olduğunu söyledi.

Bölgedeki RES'lerin toplam 186 rüzgar türbini ve 258 megavat kurulu güce sahip olduğunu dile getiren Ertuğrul, buradaki türbinlerin "asrın felaketi"nde zarar görmediğini belirtti.

Rüzgar türbinlerinin bu zorlu süreçte enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynadığını dile getiren Ertuğrul, şöyle devam etti:

"Tedbir amaçlı depremin hemen ardından bakım ekiplerimiz türbinlerin zeminlerini kontrol ettiler. Onlarda da herhangi bir problem görülmeyince kesintisiz olarak türbinler elektrik üretimine devam ettiler. Depremin ilk anından itibaren rüzgar türbinlerimizin hepsi üretimdeydi ve hiçbir şekilde enerji üretiminde kesinti olmadı. Zaten enerjinin iletilebilmesi için hatların canlı olması lazım. Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye ait yüksek gerilim hattına bağlantımız var. O hat canlı olduğu için RES'lerimiz kesintisiz elektrik üretimine devam etti."

RES'lerin afet zamanında kötü gün dostu olduklarını gösterdiklerini söyleyen Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Rüzgar türbinleri, elektrik üretiminin yanında çevre dostudur. Yani çevreye hiçbir şekilde zarar vermezler. RES'ler doğal afetlerde de ayakta kalabilen ve böyle kritik anlarda enerji üretebilen santrallerdir. Bu bakımdan bu kötü gün dostlarının daha da artırılmasının ülkemizin ve hepimizin faydasına olacağı kanaatindeyim."

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