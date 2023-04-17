Bakan Yanık, Osmaniye'de AK Parti Hasanbeyli İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuştu: (2)

OSMANİYE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İzzetle mi yolumuza devam edeceğiz, zilletle mi devam edeceğiz? Seçimimiz bu. O yüzden bu seçimin ne kadar kıymetli olduğunu kapı kapı dolaşarak anlatacağız." dedi.

Osmaniye'den AK Parti milletvekili adayı gösterilen Yanık, AK Parti Hasanbeyli İlçe Başkanlığını ziyaretinde, Fransa'nın yıllardır Afrika ülkelerine sömürge uyguladığını söyledi.

Yaklaşık 4 ay önce Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo'nun, Fransa Cumhurbaşkanı'nı eleştirdiğini anımsatan Yanık, "Gariban, küçücük bir desteğe bile bin minnet eden Afrika ülkesinin Cumhurbaşkanı, bilmem kaç milyonluk, dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi olan Fransa'nın Cumhurbaşkanı'na kafa tutuyor. Bunun arkasındaki irade Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür.' sözü ve bütün dünya milletlerine bu duruşun ne kadar kıymetli olduğunu göstermesinin etkisidir." dedi.

Yanık, AK Parti'nin yıllardır yaptığı hizmetlerin ortada olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Bazen anlattığımız zaman 'Ya tamam işte köprüler, yollar İHA'lar, SİHA'lar da gariban vatandaşa ne yaptı?'... Bu hükümet, gariban vatandaşa 20 senedir aralıksız bir biçimde sosyal devlet olmanın gereği neyse istisnasız, eksiksiz bir biçimde yaptı. Sağlıktan, eğitime. Hatırlayın, bizim zamanımızda okul kitaplarını bulursunuz, alırsınız ya da bir iki üst sizden büyük kardeş, komşu çocuğu varsa üzeri az yazılmış kitabı alırsın. Çocuğuna kullandırırsın. Öyle değil miydi? Böyleydi. Şimdi hepsi sıraların üstüne konuyor. Çocukların okul gereçleri için bir tek kuruş ailenin cebinden para çıkmıyor."

Vatandaşların sağlık alanında en ağır tedavilerini dahi onaylanmış olması durumunda ücret ödemeden yaptırabildiğini dile getiren Yanık, "Bundan 20 sene önce tedavi masrafını devlet hastanelerine bile ödeyemediği için rehin kalan vatandaş var mıydı? Vardı. Ölüsünü bırakan vatandaş var mıydı? Vardı. Niye? Çünkü ödeyemiyor. Senet imzalayıp sonra haciz, icralık olan var mıydı? Vardı. Şimdi bir kuruş ödemiyor." ifadelerini kullandı.

- "Vizyonsuz, hakkaniyetsiz, iş bilmez bir muhalefetle karşı karşıyayız"

Yanık, Türkiye'de sosyal yardımların yıldan yıla arttırıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2002'de iktidara geldiğimizde bizim bakanlığımızın sorumluluğu altında dört kalemde sosyal yardım yapıyormuşuz. Şu anda 53 ayrı kalemde. Bunu söylediğimizde 'Milleti fakirleştirdiniz, sosyal yardıma muhtaç ettiniz, bununla da övünüyorsunuz.' diyorlar. Bu kadar vizyonsuz, hakkaniyetsiz, iş bilmez bir muhalefetle karşı karşıyayız. Sosyal devlet, ürettiği değeri millete ihtiyacına, her sosyal gruba ihtiyacına göre dağıtan devlet demektir. Biz aldığımızı dağıtıyoruz. Siz ne üretebiliyordunuz, ne dağıtabiliyordunuz ama bunu elhamdülillah milletimiz çok iyi gördüğü, bildiği ve yapılan hizmetleri çok iyi takip ettiği, yararlandığı için bugüne kadar AK Parti'yi, Cumhurbaşkanımızı hiç yalnız bırakmadı. Ben inanıyorum ki bundan sonra da bırakmayacak."

Osmaniye'den 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde "güçlü ses" beklediklerini vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar hiçbir seçimi kolay geçirmedik. 2002'de genel başkanımız yasaklıydı. Başbakan olamayacaktı. Biz, o şartlarda girdik o seçime. 2007'de parti kapatmanın, 2011'de cumhuriyet mitingleri, 'ordu göreve' pankartlarının, 2015'te çukur terörünün gölgesinde, 2016'da 15 Temmuz hain darbe girişiminde, 2018'de hemen 15 Temmuz'un akabinde ama bu millet her seferinde çok güçlü bir biçimde AK Parti'ye desteğini, Cumhurbaşkanımıza desteğini ortaya koydu. 2023 Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Biz yeniden, ikinci yüzyılı Türkiye Yüzyılı olarak inşa etmenin iddiasıyla önümüze bakacağız. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edip Türkiye'yi milletler cemiyetinin içerisinde çok dik ve güçlü bir yere mi oturtacağız, İHA'larla, SİHA'larla, Anadolu TCG gemileriyle, milli uyduyla, köprülerle, yollarla, bütün 85 milyona elini uzatan sosyal devlet anlayışıyla, sağlıktan eğitime, sosyal hizmetlerden diğer güvenlik, asayiş hizmetlerine kadar her ihtiyacını karşılamış bir Türkiye olarak mı gideceğiz, yoksa yeniden vesayet odaklarının çizmesi altında ezilen, uluslararası sistemin, emperyalizmin kapı kulu haline getirilen bir Türkiye olarak mı gideceğiz? Bu kadar basit, temel bir seçim yapacağız. İzzetle mi yolumuza devam edeceğiz, zilletle mi devam edeceğiz? Seçimimiz bu. O yüzden bu seçimin ne kadar kıymetli olduğunu kapı kapı dolaşarak anlatacağız."

Bakan Yanık, daha sonra ilçede esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

(Bitti)

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