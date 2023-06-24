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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'de depremzede besici devlet eliyle yaralarını sarıyor

AA

Osmaniye'de depremzede besici devlet eliyle yaralarını sarıyor

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük ve küçükbaş hayvanlarını kaybeden Osmaniyeli besicilere, devlet tarafından kaybettikleri hayvan sayısı kadar küçük ve büyükbaş hayvan verilmeye başlandı.

6 Şubat'taki depremlerde ahır ve ağılları çöktüğü için küçük ve büyükbaş hayvanları telef olan üreticilerin zararları devlet eliyle karşılanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, AA muhabirine, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden çiftçiler kadar besicilerin de olumsuz etkilendiğini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak deprem sonrası üreticilerin hasar tespitinin ivedilikle tamamlandığını ve bakanlığa bildirildiğini anlatan İlmeç, şöyle devam etti:

"Daha sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 12 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararıyla, depremde hayvanlarını kaybeden yetiştiricilerimizin kaybettiği hayvanların yerine aynı sayıda hayvan verilmesi kararı alınmıştı. Bu kapsamda da yapmış olduğumuz tespitlerle Tarım ve Orman Bakanlığımız, Hayvancılık Genel Müdürlüğümüzden temin edilen hayvanları bugün itibarıyla çiftçilerimize teslim ediyoruz."

İlmeç, vatandaşların uğradığı zararı telafi etmek için devlet olarak her türlü çalışmayı ortaya koyduklarını belirtti.

Osmaniye'de üreticilerin yaralarını sarmak için çalışmaların devam ettiğini aktaran İlmeç, "Yapmış olduğumuz ilk tespitlerde Osmaniye'de deprem esnasında 52 büyükbaş ve 152 de küçükbaş hayvanımız telef olmuştur. Bunları üreticilerimize teslim ediyoruz. Tüm kaybedilen hayvanların yerine yenisi verilecek." diye konuştu.

Toprakkale'de besicilik yapan ve 6 Şubat'taki depremlerde 7 küçükbaş hayvanını kaybeden Cumali Karabacak'a da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kaybettiği hayvanlarının yerine yenisi verildi.

Depremin ardından İlçe Tarım Müdürlüğüne başvurduğunu anlatan Karabacak, şunları kaydetti:

"Onlar da sağ olsunlar geldiler, ilgilendiler. Devletimizin yaralarımızı saracağını söylediler. Sonuçta devletimiz ziyanımızı birebir karşıladı. Benim bu gelen hayvanlardan haberim yoktu, bana da büyük sürpriz oldu. Gerçekten çok sevindim. Milletimizden, devletimizden Allah razı olsun."

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