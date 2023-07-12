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        GÜNCELLEME - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 10:21
        GÜNCELLEME - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Gafarlı köyü Dinikar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ile 2 uçak, 5 arazöz, 3 su tankı, 2 ilk müdahale aracı ile 40 personel sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Yangında ilk tespitlere göre yaklaşık 15 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

        Bölgede ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

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