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        Osmaniye'de havaya ateş açtığı için uyardığı kişi tarafından öldürülen polisin cenazesi defnedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 14:30
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        Osmaniye'de havaya ateş açtığı için uyardığı kişi tarafından öldürülen polisin cenazesi defnedildi
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        OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de havaya ateş açtığı için uyardığı zanlı tarafından av tüfeğiyle öldürülen polis memuru Hüseyin Uğurlu'nun cenazesi toprağa verildi.

        Osmaniye Devlet Hastanesi morgundaki işlemler sonrası yakınlarına teslim edilen Uğurlu'nun (40) naaşı, cenaze namazı için Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü.

        Buradaki törene Uğurlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, İl Jandarma Komutanı Albay Can Altundarak, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

        Cenaze namazının kılınmasının ardından polis memurunun naaşı, Asri Mezarlık'ta defnedildi.

        Trabzon Emniyet Müdürlüğünde görevli Hüseyin Uğurlu, 10 Ağustos'ta yıllık iznini geçirdiği Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde havaya av tüfeğiyle ateş açan A.K'yi uyarmış, çıkan tartışmada şüpheli tarafından aynı silahla vurularak yaşamını yitirmişti.

        Gözaltına alınan zanlı A.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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