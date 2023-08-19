Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde depremzedeler için köy evlerinin yapımı sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde depremzedeler için köy evlerinin yapımı sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi Çolaklı köyünde, evleri yıkılan ya da ağır hasar alan afetzedeler için yapımına başlanan konutların inşası devam ediyor.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen köydeki afetzedeler için yapımına başlanan 36 konuttan temeli atılan 22'sinde çalışmalar sürüyor.

        Evleri yıkılan ya da ağır hasar alan depremzede köylüler, tek kat olarak planlanan ve radye temel sistemiyle yapılan 3 artı 1 evlerin bir an önce bitirilmesini bekliyor.

        - "Gerçekten evlerimiz çok sağlam oluyor"

        Köy muhtarı Adem Sönmez, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerde 110 haneli köylerinde çok sayıda evin zarar gördüğünü söyledi.

        Depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar alan depremzedeler için hemen harekete geçildiğini anlatan Sönmez, "Allah'ım devletimize zarar zeval vermesin. Depremin olduğu ilk andan itibaren jandarmamız, kaymakamlığımız, valiliğimiz, AFAD hemen bizimle irtibat kurdu. Yaralılarımıza ilk müdahaleyi yaptılar. Çadırdı, yiyecekti ne gerekiyorsa bütün gayretiyle, gücüyle yanımızdaydılar." diye konuştu.

        Sönmez, evini kaybedenler için de nisan ayında hemen çalışmaların başladığını belirterek, şöyle konuştu:

        "22'sinin temelleri atıldı. Devletimizden Allah razı olsun. İnsanlarımız çadırlarda ama bizim de biraz sabretmemiz lazım. Devletimizin elinden geleni yaptığına inanıyoruz, gözümüzle de görüyoruz. Buraya adeta zırhlı bir ev yapılıyor. Bizim köyde yıllardır inşaat ustalığı yapan vatandaşlarımız, 'Biz ömrümüzde bu kadar demiri, betonu, hiçbir binada, inşaatta görmedik.' diyorlar. Gerçekten evlerimiz çok sağlam oluyor."

        Köy sakinlerinden Yusuf Salman da depremde evini kaybettiğini, büyük bir felaket atlattıklarını anlatarak, "Allah'tan can kaybımız yok. Devletimizden Allah razı olsun, köyümüzde evler yapıyorlar. Evleri gördük, çok sağlam, adeta 'kalekol' gibiler. İnşallah en kısa zamanda teslim edilir ve bu evlerde yaşamaya başlarız." dedi.

        Depremzede Nuri Kocaman da bir kısmının kaba inşaatı tamamlanan evlerin çok güzel olduğunu ve bir an önce bitirilip yerleşmeyi beklediklerini kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kuduz paniği! Hastaneden kaçtı...
        Kuduz paniği! Hastaneden kaçtı...
        İngiliz turist baraj gölünde göz göre göre öldü!
        İngiliz turist baraj gölünde göz göre göre öldü!
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
        8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'
        8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'
        Meteoroloji'den 2 flaş uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Sıcaklık ne zaman düşecek?
        Meteoroloji'den 2 flaş uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Sıcaklık ne zaman düşecek?
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        Çin'den Tayvan çevresinde tatbikat
        Çin'den Tayvan çevresinde tatbikat
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        Fenerbahçe'den dev hamle!
        Fenerbahçe'den dev hamle!
        Sahte sigortaya dikkat!
        Sahte sigortaya dikkat!
        İngiltere'de ilk kez tespit edildi
        İngiltere'de ilk kez tespit edildi
        MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        Otopsi ve toksikoloji yapılacak! Gizem de düşerek öldü!
        Otopsi ve toksikoloji yapılacak! Gizem de düşerek öldü!
        ABD terör örgütü PKK ile tatbikat yaptı!
        ABD terör örgütü PKK ile tatbikat yaptı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de ev yangınında 1 kişi yaralandı
        Osmaniye'de ev yangınında 1 kişi yaralandı
        Osmaniye'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        Osmaniye'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        Osmaniye'de aşırı sıcaklar nedeniyle süs ağaçlarının yaprakları kurudu
        Osmaniye'de aşırı sıcaklar nedeniyle süs ağaçlarının yaprakları kurudu
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı yakalandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı yakalandı
        Osmaniye Devlet Hastanesi soğutma sistemlerinde 'aşırı sıcak' arızası
        Osmaniye Devlet Hastanesi soğutma sistemlerinde 'aşırı sıcak' arızası