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        Osmaniye'de bir kişinin parmaklarına sıkışan yüzükleri itfaiye çıkardı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişinin parmaklarında sıkışan 3 yüzük, itfaiye ekibince kesilerek çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 15:09 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:45
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        Osmaniye'de bir kişinin parmaklarına sıkışan yüzükleri itfaiye çıkardı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişinin parmaklarında sıkışan 3 yüzük, itfaiye ekibince kesilerek çıkarıldı.

        Parmaklarına taktığı 3 çelik yüzüğü çıkaramayan kadın, Kadirli Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

        Sağlık çalışanlarının yardım istemesi üzerine hastaneye itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekip, yüzükleri elektrikli aletle keserek çıkardı.

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