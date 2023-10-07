MHP Osmaniye İl Kongresi yapıldı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmaniye İl Başkanlığının 14. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmaniye İl Başkanlığının 14. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.
Tek listeyle gidilen kongrede, mevcut İl Başkanı Yusuf Çomu yeniden seçildi.
Çomu, yaptığı konuşmada, yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade etti.