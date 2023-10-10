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        Osmaniye'de cezaevi firarisi iki hükümlü yakalandı

        Osmaniye'de biri 16 yıl, diğeri 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi iki hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 14:16 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:16
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        Osmaniye'de cezaevi firarisi iki hükümlü yakalandı
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        Osmaniye'de biri 16 yıl, diğeri 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi iki hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.A. ile 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi C.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla iki hükümlü yakalandı.

        İşlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlüler, cezaevine gönderildi.

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