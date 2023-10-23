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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 21 şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 99 şüpheliden 21'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 12:54 Güncelleme: 23.10.2023 - 13:02
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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 21 şüpheli tutuklandı
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        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 99 şüpheliden 21'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 16-22 Ekim'de kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 99 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i tutuklandı.

        Uygulamalarda, ruhsatsız 11 tabanca ve 7 av tüfeği ile çalıntı araç ele geçirildi.

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