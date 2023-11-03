Osmaniye'de "Hasanbeyli Kadın Bağımlılıkla Mücadele Merkezi" törenle açıldı Osmaniye Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce uyuşturucu ve alkol bağımlısı kadınların rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması için yaptırılan Hasanbeyli Kadın Bağımlılıkla Mücadele Merkezi hizmet vermeye başladı.

Osmaniye Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce uyuşturucu ve alkol bağımlısı kadınların rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması için yaptırılan Hasanbeyli Kadın Bağımlılıkla Mücadele Merkezi hizmet vermeye başladı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Hasanbeyli ilçesinde 23 dekarlık arazide kurulan ve aynı anda 50 kişiye hizmet verebilecek merkezin açılışına katıldı.

Törende konuşan Yanık, kadınlar arasında bağımlılığın giderek yaygınlaştığını ve bunun da aile yapısını etkilediğini belirtti.

Kadınların ailenin inşası için çok önemli olduğunu aktaran Yanık, şöyle konuştu:

"Ailenin diğer fertlerinde oluşan bir olumsuzluk, sadece kişinin kendisinde veya sınırlı kalabilir. Ama kadınlarda oluşan bir bağımlılık ya da bir sıkıntılı durum, ailenin tamamını etkileyen, bulaşan bir etki alanına sahip. Dolayısıyla Kadın Bağımlılıkla Mücadele Merkezi sadece bağımlılıkla mücadele eden ya da bağımlılıktan kurtulmaya çalışan kadınları iyileştirecek bir hareket değil, bütün bir aileyi ve nihayetinde bütün bir toplumu iyileştirecek bir adımdır."

Vali Erdinç Yılmaz da merkezin Türkiye'ye örnek teşkil edeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince merkezin açılışı gerçekleştirildi.