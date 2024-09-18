Osmaniye'de otomobille çarpışan okul servisindeki 8 öğrenci yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobille çarpışan okul servisindeki 8 öğrenci yaralandı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobille çarpışan okul servisindeki 8 öğrenci yaralandı.
Yunus E. idaresindeki 41 AUF 234 plakalı servis minibüsü, Düziçi İrfanlı Mahallesi Asaf Namlı Bulvarı'nda Emine D'nin kullandığı 01 EGG 30 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, okul servisindeki 8 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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