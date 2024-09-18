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        Osmaniye'de otomobille çarpışan okul servisindeki 8 öğrenci yaralandı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobille çarpışan okul servisindeki 8 öğrenci yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 10:12 Güncelleme: 18.09.2024 - 10:36
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        Osmaniye'de otomobille çarpışan okul servisindeki 8 öğrenci yaralandı
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobille çarpışan okul servisindeki 8 öğrenci yaralandı.

        Yunus E. idaresindeki 41 AUF 234 plakalı servis minibüsü, Düziçi İrfanlı Mahallesi Asaf Namlı Bulvarı'nda Emine D'nin kullandığı 01 EGG 30 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, okul servisindeki 8 öğrenci yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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