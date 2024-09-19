Osmaniye'de girişimci kadınlara proje eğitimi verildi

Osmaniye Girişimci ve Üreten Kadınlar Derneği tarafından kadınlara eğitim semineri düzenlendi.

Dernek Başkanı Havva Saçıkara Çetin, Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programda, yürütücüsü oldukları "Osmaniye'nin Girişken ve Yenilikçi Kadınlarının Yerelden Ulusala Yolculuğu" projesi hakkında bilgi verdi.

Dernek çalışmalarıyla depremzedelerle, şiddet mağduru kadınlar ve engelli bireylere destek olmak istediklerini belirten Çetin, "Osmaniye’nin girişimci kadınları, bu projeyle hem yerel ürünlerin tanıtımına katkıda bulunmayı hem de sosyal yardımlaşmayı teşvik etmeyi planlıyor. Amacımız, Osmaniye'nin yöresel ürünlerini tanıtmak ve üretimini yerelden ulusala taşımaktır." dedi.