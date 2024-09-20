Osmaniye'de firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
Osmaniye'de FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı.
Osmaniye'de FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru V.K'nin Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesinde saklandığını tespit etti.
Operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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