Osmaniye'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Osmaniye'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Osmaniye'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin eylemlerine katılarak örgüt propagandası yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 2 kişinin kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.
Ekipler, adrese düzenlenen operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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