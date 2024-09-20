Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de gönüllü gençler çevre temizliği yaptı

        Osmaniye'de gönüllü gençler, mesire alanında çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 22:36 Güncelleme: 20.09.2024 - 22:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de gönüllü gençler çevre temizliği yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de gönüllü gençler, mesire alanında çevre temizliği yaptı.

        Osmaniye Belediyesi ve Gençlik Merkezi işbirliğinde Karaçay Mesire Alanı'nda "Atıksız Bir Dünya Mümkün" etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe katılan gönüllü gençler, mesire alanındaki atıkları toplayarak çevre temizliği yaptı.

        Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, Karaçay'ın kentin önemli yeşil alanlarından olduğunu ve temiz kalması gerektiğini söyledi.

        Bölgeyle ilgili güzel projeler hazırladıklarını belirten Çenet, "Osmaniye'nin mesire alanı olarak nefes aldığı bir Karaçay’ı var. Bu bölgede piknik ve yürüyüşler yapıyoruz. Bölgeyle ilgili olarak güzel projeler hazırlıyoruz. Bize emanet edilen bu dünyayı gelecek nesillere temiz bırakmamız gerekiyor." diye konuştu.

        Gençlik Merkezi Müdürü Kadir Dündar da çevre temizliği konusunda herkesin duyarlı olmasını istedi.

        Toplanan atıklar geri dönüşüm merkezine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Bahar Candan tahliye edildi!
        Bahar Candan tahliye edildi!
        Derbi öncesi Icardi müjdesi!
        Derbi öncesi Icardi müjdesi!
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        20 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        20 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        İlk vukuatının görüntüleri ortaya çıktı
        İlk vukuatının görüntüleri ortaya çıktı
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı...
        Osmaniye'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı...
        FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan eski polis yakalandı
        FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan eski polis yakalandı
        Osmaniye'de firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
        Osmaniye'de firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
        Osmaniye'de terör propagandasına 2 tutuklama
        Osmaniye'de terör propagandasına 2 tutuklama
        Osmaniye'de girişimci kadınlara proje eğitimi verildi
        Osmaniye'de girişimci kadınlara proje eğitimi verildi
        Osmaniye'de Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisiklet turu düzenlendi
        Osmaniye'de Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisiklet turu düzenlendi