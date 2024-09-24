Osmaniye Yer Fıstığı Festivali 25 Ekim'de başlayacak

Çenet, Osmaniye'nin yer fıstığının üretimi ve işlenmesinde öne çıktığını belirterek, "Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan yer fıstığımızı en iyi şekilde tanıtmak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Kamu kurumlarının yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, festival alanının düzenlenmesi, güvenlik önlemleri ve etkinlik programı gibi konular ele alındı.

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