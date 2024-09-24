Osmaniye Yer Fıstığı Festivali 25 Ekim'de başlayacak
Osmaniye Belediyesince organize edilen Osmaniye Yer Fıstığı Festivali, 25-27 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Osmaniye Belediyesince organize edilen Osmaniye Yer Fıstığı Festivali, 25-27 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Belediyenin açıklamasına göre, festivalin hazırlık toplantısı Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in katılımıyla yapıldı.
Kamu kurumlarının yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, festival alanının düzenlenmesi, güvenlik önlemleri ve etkinlik programı gibi konular ele alındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Çenet, Osmaniye Yer Fıstığı Festivali'nin 25-27 Ekim'de yapılacağını bildirdi.
Çenet, Osmaniye'nin yer fıstığının üretimi ve işlenmesinde öne çıktığını belirterek, "Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan yer fıstığımızı en iyi şekilde tanıtmak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.
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