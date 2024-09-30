Osmaniye'de cinsel istismar iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde küçük yaştaki kıza cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde küçük yaştaki kıza cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.
E.B'nin (14), cinsel istismara uğradığını iddia ederek polise şikayette bulunmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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