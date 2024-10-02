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        Osmaniye'de dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 13:55 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:55
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        Osmaniye'de dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bir zincir markete ait 500 lira yüklü alışveriş kartlarını, çeşitli bahanelerle kimlik bilgileri ve video kayıtları alınarak yaklaşık 12 bin 500 kişiye dağıtılması ve kişiler adına izinsiz olarak çeşitli bankalardan hesap açılması ihbarları üzerine çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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