        Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de bebek emekleme yarışması düzenlendi

        Osmaniye'de, "Osmaniye Uluslararası Yarı Maratonu" etkinlikleri kapsamında bebek emekleme yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 17:05 Güncelleme: 20.12.2025 - 17:05
        Osmaniye’de, “Osmaniye Uluslararası Yarı Maratonu” etkinlikleri kapsamında bebek emekleme yarışması düzenlendi.

        Osmaniye Belediyesince gerçekleştirilen yarışma, Devlet Bahçeli Meydanı’nda kurulan parkurda yapıldı.

        Belediye Başkanı İbrahim Çenet’in startıyla başlayan yarışmada bebekler, emekleyerek anne ve babalarına ulaşmak için mücadele etti.

        Parkurun bitişinde bekleyen ebeveynler, biberon, emzik, cep telefonu ve oyuncaklarla bebeklerin ilgilerini çekmeye çalıştı.

        Yarışmada bazı bebekler anne ve babalarına ulaşmayı başarırken, bazıları başlangıç noktasından hiç ayrılmadı, bazıları ise yarı yola geldikten sonra geri döndü.

        Yarışmaya katılan tüm bebeklere bisiklet hediye edildi.

