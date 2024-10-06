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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'de açılış töreninde konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben size söz veriyorum, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında önce en düşük emekli maaşı derhal asgari ücrete eşitlenecek, zaman içerisinde 1,5 asgari ücret düzeyine çıkacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 17:40 Güncelleme: 06.10.2024 - 17:44
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'de açılış töreninde konuştu:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben size söz veriyorum, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında önce en düşük emekli maaşı derhal asgari ücrete eşitlenecek, zaman içerisinde 1,5 asgari ücret düzeyine çıkacak." dedi.

        Özel, Kadirli ilçesindeki Öğretmenevi Meydanı'nda düzenlenen 2 kent lokantası, asfalt plenti tesisi, "Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Merkezi", turistik koşu ve yürüyüş yolu ile çocuk oyun alanı açılış törenine katıldı.

        Kent lokantalarını, hayat pahalılığına karşı esnafı zora sokmadan ama imkanı olanı da zorda bırakmamak üzere tasarladıklarını anlatan Özel, "Bugün kent lokantalarından bir tanesinin karşısında 4 bin öğrenci okuyor ve o kent lokantasında günde 1500-2 bin öğrenci 50 lira gibi bir fiyata diyetisyen, beslenme uzmanlarının, gıda mühendisinin denetiminde proteince yüksek, en iyi beslenecek şekilde yemeklerini yiyor." diye konuştu.

        İlçede geçmiş belediye başkanlarından Osman Nuri Saygılı'nın ayrı bir yeri olduğunu belirten Özel, bugün Kadirli'de asfaltlanmamış bir karış yol bırakmayacakları bir tesisi açacaklarını ve adını da Osman Nuri Saygılı Asfalt Üretim Tesisi koyduklarını ifade etti.

        Özel, partisine gelen eleştirilere değinerek, "CHP çöptür, çukurdur' diyenlere açtıkları çukurları kapatmak için asfalt şantiyemizi hediye ediyoruz." dedi.

        - "Fıstık üreticisine sahip çıkılacak" mesajı

        Yer fıstığı üretimiyle öne çıkan kentte alım fiyatlarını eleştiren Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Adana'da ziraat odaları bir araya geldi, dediler ki 'bizi bunların elinden kurtarın'. Nasıl olacak? 'Fıstık işletme tesisi olmalı, malı vereceğimiz, güveneceğimiz, işleteceğimiz, fıstığımızı alacağımız, gerektiğinde depolattıracağımız, istediğimiz zaman satacağımız tesis istiyoruz'. Bugün Adana Büyükşehir Belediye Başkanım Zeydan Karalar burada, bu tesisi en kısa sürede hayata geçirmenin sözünü verdi, biz de size müjdesini veriyoruz ve geçmişte de Adana'nın önemli bir ilçesi olan Kadirli ile işbirliği içinde bir eli Kadirli'de bir eli başkanımızın omuzunda olacak Zeydan Başkan'ın. İnşallah Zeydan Başkan, fıstık üreticisine Kadirli Belediye Başkanımızla birlikte sahip çıkacak, söz veriyoruz."

        Emekli maaşlarını da eleştiren Özel, emeklilerin sandıkta hesap soracağını söyledi.

        "Ben size söz veriyorum, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında önce en düşük emekli maaşı derhal asgari ücrete eşitlenecek, zaman içerisinde 1,5 asgari ücret düzeyine çıkacak. Emekliler, artık toplumun en fakir, en yoksul, kira verince aç kalan, karnını doyurursa sokakta kalan bu halinden kurtulacaklar. Bize sahip çıkan bu emeklilere, haklarını alana kadar sonuna kadar sahip çıkacağız."

        Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar da açılışı yapılan projeler hakkında bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından ilçeye kazandırılan hizmetlerin açılışı gerçekleştirildi, beyaz güvercin uçuruldu.

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