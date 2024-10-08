Kadirli'de iş yerine silahla ateş açtıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir iş yerine av tüfeğiyle ateş ettikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir iş yerine av tüfeğiyle ateş ettikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurköprü köyündeki işletmeye ateş açılmasına ilişkin araştırma yaptı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonda olayda kullanılan av tüfeği de bulundu.
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