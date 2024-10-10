Osmaniye'de uyuşturucu bulunan hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı
Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta 4 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta 4 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında Salih Ç. idaresindeki hafif ticari aracı durdurdu.
Narkotik detektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, aracın motor kısmına gizlenmiş 4 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.