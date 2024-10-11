Osmaniye'de "Dünya Kız Çocukları Günü"nde kızlar antik kentteki kazılara katıldı

Osmaniye'de, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikleri kapsamında, köylerde yaşayanlar ile devlet korumasındaki kız çocukları Kastabala Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına katıldı.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce merkez, Kadirli ve Düziçi ilçesihe bağlı köylerde yaşayan kız çocukları ile müdürlüğe bağlı yurtlarda yaşayan 35 kız çocuğu, 2 bin 700 yıllık Kastabala Antik Kenti'ni ziyaret etti.

İlk olarak tiyatro alanını gezerek fotoğraf çeken çocuklar daha sonra kazı çalışması devam eden tapınak bölgesindeki çalışmalara katıldı.