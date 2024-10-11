Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de "Dünya Kız Çocukları Günü"nde kızlar antik kentteki kazılara katıldı

        Osmaniye'de, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikleri kapsamında, köylerde yaşayanlar ile devlet korumasındaki kız çocukları Kastabala Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 14:01 Güncelleme: 11.10.2024 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de "Dünya Kız Çocukları Günü"nde kızlar antik kentteki kazılara katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikleri kapsamında, köylerde yaşayanlar ile devlet korumasındaki kız çocukları Kastabala Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına katıldı.

        Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce merkez, Kadirli ve Düziçi ilçesihe bağlı köylerde yaşayan kız çocukları ile müdürlüğe bağlı yurtlarda yaşayan 35 kız çocuğu, 2 bin 700 yıllık Kastabala Antik Kenti'ni ziyaret etti.

        İlk olarak tiyatro alanını gezerek fotoğraf çeken çocuklar daha sonra kazı çalışması devam eden tapınak bölgesindeki çalışmalara katıldı.

        Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde çocuklar için bir farkındalık eğitimi vermeyi amaçladıklarını söyledi.

        Bu kapsamda tarihi Kastabala Antik Kenti'ne bir gezi düzenlediklerini belirten Nacar, "Burada çocuklarımıza tarihi eserleri tanıtıp kazı çalışması yaptırıyoruz. Kırsaldan gelen, koruma altındaki ve sosyoekonomik destek verdiğimiz çocuklarımız var. Çocuklarımıza, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde farklı, onlar için farkındalık oluşturabilecek bir etkinlik yapmak istedik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eskişehir'den sonra İstanbul! Maskeli saldırgan rastgele 3 kişiyi bıçakladı
        Eskişehir'den sonra İstanbul! Maskeli saldırgan rastgele 3 kişiyi bıçakladı
        TÜRK – İŞ’ten asgari ücret uyarısı
        TÜRK – İŞ’ten asgari ücret uyarısı
        Alo Fetva'ya telefon yağdı! Bilmeden domuz eti yemek haram mı?
        Alo Fetva'ya telefon yağdı! Bilmeden domuz eti yemek haram mı?
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın önünü kestiler!
        Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın önünü kestiler!
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Eşini öldürüp polisi aradı! Pişkin savunma!
        Eşini öldürüp polisi aradı! Pişkin savunma!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Mahkemeden emsal karar: Kadının tayin istememesi boşanma nedeni sayıldı
        Mahkemeden emsal karar: Kadının tayin istememesi boşanma nedeni sayıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        Yerli lokomotif saatte 140 kilometre hıza ulaştı
        Yerli lokomotif saatte 140 kilometre hıza ulaştı
        Gürültü katliamı yapmıştı! 5 kişiyi öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Gürültü katliamı yapmıştı! 5 kişiyi öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kırmızı ışık ihlali faciaya neden oldu: Çift ile kızları öldü, 6 aylık torunları ağır yaralı
        Kırmızı ışık ihlali faciaya neden oldu: Çift ile kızları öldü, 6 aylık torunları ağır yaralı
        Nobel Barış Ödülünün sahibi belli oldu
        Nobel Barış Ödülünün sahibi belli oldu
        Galatasaray'da gözler genel kurulda
        Galatasaray'da gözler genel kurulda

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de iş yerinde 3 bin 960 litre etil alkol ele geçirildi
        Osmaniye'de iş yerinde 3 bin 960 litre etil alkol ele geçirildi
        Osmaniye'de yangın çıkan tankere çarpan bir diğer tanker yola devrildi
        Osmaniye'de yangın çıkan tankere çarpan bir diğer tanker yola devrildi
        Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Diyarbekirspor sahadan çekildi
        Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Diyarbekirspor sahadan çekildi
        Osmaniyespor - Diyarbekirspor maçı yarıda kaldı
        Osmaniyespor - Diyarbekirspor maçı yarıda kaldı
        Osmaniye'de durdurulan tırda 9 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Osmaniye'de durdurulan tırda 9 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Osmaniye'de uyuşturucu bulunan hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı
        Osmaniye'de uyuşturucu bulunan hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı