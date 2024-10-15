Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de güvenlik kamerasından tespit edilen kapkaç şüphelisi tutuklandı

        Osmaniye'de güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan kapkaç şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de güvenlik kamerasından tespit edilen kapkaç şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan kapkaç şüphelisi tutuklandı.

        Musa Şahin Bulvarı'nda yürüyen bir kadının çantası kapkaç yöntemiyle çalındı.

        Kadının şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki iş yerlerinin ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının kayıtlarını inceledi. Yaklaşık 204 saatlik görüntü kaydını inceleyen ekipler, şüphelinin Oğuzhan A. olduğunu tespit etti.

        Ekipler, olay sonrası ormanlık alana kaçan şüphelinin burada arkadaşının getirdiği kıyafetleri giydiğini ve çaldığı cep telefonunu anlaşmalı olduğu telefon bayisine sattığını belirledi.

        İkametine yapılan operasyonla gözaltına alınan Oğuzhan A, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Cep telefonunu satın alan iş yeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        ABD'den İran'a Trump uyarısı: Ağır sonuçları olur
        ABD'den İran'a Trump uyarısı: Ağır sonuçları olur
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi!
        Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Sahra Çölü'nde 50 yıldan bu yana görülen ilk sel
        Sahra Çölü'nde 50 yıldan bu yana görülen ilk sel
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        Almanya'da ilaç tedariki alarmı
        Almanya'da ilaç tedariki alarmı

        Benzer Haberler

        Kapkaççı, 204 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı
        Kapkaççı, 204 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı
        Osmaniye'de tarihi konaktaki yangın hasara neden oldu
        Osmaniye'de tarihi konaktaki yangın hasara neden oldu
        Osmaniye'de "Dünya Kız Çocukları Günü"nde kızlar antik kentteki kazılara ka...
        Osmaniye'de "Dünya Kız Çocukları Günü"nde kızlar antik kentteki kazılara ka...
        Osmaniye'de iş yerinde 3 bin 960 litre etil alkol ele geçirildi
        Osmaniye'de iş yerinde 3 bin 960 litre etil alkol ele geçirildi
        Osmaniye'de yangın çıkan tankere çarpan bir diğer tanker yola devrildi
        Osmaniye'de yangın çıkan tankere çarpan bir diğer tanker yola devrildi
        Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Diyarbekirspor sahadan çekildi
        Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Diyarbekirspor sahadan çekildi