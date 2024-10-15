Osmaniye'de güvenlik kamerasından tespit edilen kapkaç şüphelisi tutuklandı

Osmaniye'de güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan kapkaç şüphelisi tutuklandı.

Musa Şahin Bulvarı'nda yürüyen bir kadının çantası kapkaç yöntemiyle çalındı.

Kadının şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki iş yerlerinin ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının kayıtlarını inceledi. Yaklaşık 204 saatlik görüntü kaydını inceleyen ekipler, şüphelinin Oğuzhan A. olduğunu tespit etti.

Ekipler, olay sonrası ormanlık alana kaçan şüphelinin burada arkadaşının getirdiği kıyafetleri giydiğini ve çaldığı cep telefonunu anlaşmalı olduğu telefon bayisine sattığını belirledi.