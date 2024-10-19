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        Osmaniye'de 17 firari hükümlü yakalandı

        Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 11:28 Güncelleme: 19.10.2024 - 11:28
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        Osmaniye'de 17 firari hükümlü yakalandı
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        Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere, özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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