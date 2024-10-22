Osmaniye'de 2 kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Muharrem Menet yaralandı.

Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Ömer D. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Berat Karahanlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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