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        Osmaniye ve Hatay'da 12 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Osmaniye ve Hatay'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 18:31 Güncelleme: 25.10.2024 - 18:31
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        Osmaniye ve Hatay'da 12 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Osmaniye ve Hatay'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma yürüttü.

        Osmaniye ve Hatay'ın Dörtyol ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 12 firari hükümlü yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlüler, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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