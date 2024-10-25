Osmaniye ve Hatay'da 12 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Osmaniye ve Hatay'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Osmaniye ve Hatay'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma yürüttü.
Osmaniye ve Hatay'ın Dörtyol ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 12 firari hükümlü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlüler, cezaevine gönderildi.
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