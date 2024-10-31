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        Osmaniye'de terör operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de terör operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 12:51 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:09
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        Osmaniye'de terör operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de terör operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/PYD ve FETÖ terör örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında ekipler, PKK/PYD üyesi D.H.S'nin Bahçe ilçesi, FETÖ üyesi olduğu belirlenen M.İ.Z'nin de Toprakkale ilçesinde saklandıkları adresleri tespit etti.

        Adreslere yapılan operasyonla gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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