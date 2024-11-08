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        Osmaniye'de ilk kez kalıtsal düşük göz kapağı kaldırma ameliyatı yapıldı

        Osmaniye Devlet Hastanesinde ilk kez kalıtsal düşük göz kapağı kaldırma ameliyatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 16:11 Güncelleme: 08.11.2024 - 17:27
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        Osmaniye'de ilk kez kalıtsal düşük göz kapağı kaldırma ameliyatı yapıldı
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        Osmaniye Devlet Hastanesinde ilk kez kalıtsal düşük göz kapağı kaldırma ameliyatı gerçekleştirildi.

        Doğuştan sol göz kapağında düşüklük bulunan 5 yaşındaki Suriyeli Muhammed Elmevla'nın ailesi, Osmaniye Devlet Hastanesine başvurdu.

        Hastanenin Göz Hastalıkları Kliniğinde yapılan tetkiklerin ardından ameliyat kararı verildi.

        Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Eren Hüzmeli ve ekibi tarafından hastaya "frontal askılama" cerrahisi uygulandı.

        Hüzmeli, yaptığı açıklamada, ameliyatın başarıyla tamamlandığını söyledi.

        Hastanın kısa sürede taburcu edileceğini belirten Hüzmeli, kentte bu hastalık nedeniyle artık çevre illerdeki hastanelere gidilmesine gerek kalmadığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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