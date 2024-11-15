Osmaniye'de yangın tatbikatı yapıldı
Osmaniye'deki Kadirli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde yangın tatbikatı düzenlendi.
Osmaniye'deki Kadirli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde yangın tatbikatı düzenlendi.
Tatbikatta senaryo gereği yangın çıkan merkeze 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, merkezin ikinci katında mahsur kalan personel ve hastaları kurtardı, yangını söndürdü.
Tatbikatta katılımcılara yangına müdahale yöntemleri de gösterildi.
Kadirli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü İkvan Solak, gazetecilere, çalışmanın başarıyla sonuçlandırıldığını söyledi.
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