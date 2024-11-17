Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil söndürüldü

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 19:15 Güncelleme: 17.11.2024 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Cengiz Topel Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde seyir halindeyken yanmaya başladı.

        Sağa çekerek otomobili terk eden sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Suç makinesinden doktora saldırı!
        Suç makinesinden doktora saldırı!
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        "Başarısına engel oldu!"
        "Başarısına engel oldu!"
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Ufukta ayrılıklar var
        Ufukta ayrılıklar var
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de su birikintisine düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Osmaniye'de su birikintisine düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Osmaniye'de yangın tatbikatı yapıldı
        Osmaniye'de yangın tatbikatı yapıldı
        Osmaniye'de otobüste 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Osmaniye'de otobüste 11 düzensiz göçmen yakalandı
        4 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanmıştı; 7 gün sonra hayatını kaybetti 
        4 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanmıştı; 7 gün sonra hayatını kaybetti 
        Osmaniye kitap okuma etkinliği düzenlendi
        Osmaniye kitap okuma etkinliği düzenlendi
        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı