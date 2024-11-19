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        Osmaniye'de çekicide 6 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu bulundu

        Osmaniye'de 6 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen çekicideki 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 11:11 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:11
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        Osmaniye'de çekicide 6 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu bulundu
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        Osmaniye'de 6 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen çekicideki 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine takibe aldıkları çekiciyi kontrol noktasında durdurdu. Araçta dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada 6 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Polis ekipleri araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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