Osmaniye'de çekicide 6 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu bulundu
Osmaniye'de 6 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen çekicideki 2 şüpheli tutuklandı.
Osmaniye'de 6 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen çekicideki 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine takibe aldıkları çekiciyi kontrol noktasında durdurdu. Araçta dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada 6 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Polis ekipleri araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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