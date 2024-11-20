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        Osmaniye Devlet Hastanesine "Anne Dostu Hastane" ödülü verildi

        Osmaniye Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığınca "Anne Dostu Hastane" ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 17:33 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:38
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        Osmaniye Devlet Hastanesine "Anne Dostu Hastane" ödülü verildi
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        Osmaniye Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığınca "Anne Dostu Hastane" ödülüne layık görüldü.

        İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, hastanenin konferans salonundaki törende, ödülün alınmasında emeği geçen personeli tebrik etti.

        Doğumhanelerinin kalitesinin artırıldığını belirten Yavuzyılmaz, annelere en iyi şartları sunmaya devam edeceklerini söyledi.

        Başhekim Mürsel Koçer de anne sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları anlattı.

        Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Aziz Onur Aydın, Koçer'e "Anne Dostu Hastane" ödülünü takdim etti.

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