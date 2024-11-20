Osmaniye'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
K.A. yönetimindeki 80 KP 857 plakalı otomobil, Kadirli-Andırın kara yolu Yukarı Çiyanlı köyü yakınlarında H.T. idaresindeki 80 LN 778 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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