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        Osmaniye'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 20:19 Güncelleme: 20.11.2024 - 20:32
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        Osmaniye'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        K.A. yönetimindeki 80 KP 857 plakalı otomobil, Kadirli-Andırın kara yolu Yukarı Çiyanlı köyü yakınlarında H.T. idaresindeki 80 LN 778 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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