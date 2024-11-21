Osmaniye'de jandarma ekipleri "cayrokopter" ile trafik denetimi yaptı
Osmaniye'de otoyol jandarma ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Osmaniye'de otoyol jandarma ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda denetim yaptı.
"Cayrokopter" adı verilen hava aracıyla desteklenen denetimlerde, 246 araç kontrol edildi, 2 sürücüye ceza kesildi, 1 araç ise trafikten men edildi.
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