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        Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:22 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:34
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        Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün Suriye'deki faaliyetlerine katıldığını belirlediği Suriye uyruklu A.E'nin Bahçe ilçesindeki adreste saklandığını tespit etti.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla A.E. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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