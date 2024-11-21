Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün Suriye'deki faaliyetlerine katıldığını belirlediği Suriye uyruklu A.E'nin Bahçe ilçesindeki adreste saklandığını tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla A.E. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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