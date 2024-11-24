Osmaniye'de kar nedeniyle mahsur kalan sürücüleri itfaiye ve özel idare ekipleri kurtardı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler, itfaiye ve özel idare ekiplerince kurtarıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler, itfaiye ve özel idare ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Kösepınarı köyünde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Kar lastiği ve zincirsiz yola çıkan sürücüler, köy merkezini diğer yerleşim yerlerine bağlayan yollarda biriken kar nedeniyle mahsur kaldı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ve İl Özel İdareye bağlı ekipler, mahsur kalan araçları halat yardımıyla çekerek kurtardı.
Bölgede yolların ulaşıma kapanmaması için çalışmalar sürüyor.
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