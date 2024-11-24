Osmaniye'de kar nedeniyle mahsur kalan sürücüleri itfaiye ve özel idare ekipleri kurtardı

Kar lastiği ve zincirsiz yola çıkan sürücüler, köy merkezini diğer yerleşim yerlerine bağlayan yollarda biriken kar nedeniyle mahsur kaldı.

İlçeye bağlı Kösepınarı köyünde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

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