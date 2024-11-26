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        Osmaniye'de yolcu otobüsünde 4 düzensiz göçmen yakalandı

        Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 17:57 Güncelleme: 26.11.2024 - 17:57
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        Osmaniye'de yolcu otobüsünde 4 düzensiz göçmen yakalandı
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        Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri otobüsü uygulama noktasında durdurdu.

        Yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgusunu yapan ekipler, Suriye uyruklu 4 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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