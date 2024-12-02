Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de otomobilin traktör römorkuna çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 23:49 Güncelleme: 02.12.2024 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de otomobilin traktör römorkuna çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        İsmet K. yönetimindeki 80 ADG 530 plakalı otomobil, Kadirli-Sumbas kara yolunun Yusuf İzzettin köyü yakınlarında Musa C'nin kullandığı 04 P 3292 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan Hasan K'nin (19) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki sürücünün de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Van Bronckhorst'a yapılanı, bana yapmayın"
        "Van Bronckhorst'a yapılanı, bana yapmayın"
        Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı!
        Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı!
        Rusya, Batı'nın Ukrayna'da ateşkes planını reddetti
        Rusya, Batı'nın Ukrayna'da ateşkes planını reddetti
        Beşiktaş Hatayspor'a takıldı!
        Beşiktaş Hatayspor'a takıldı!
        Hayalet şehir Halep
        Hayalet şehir Halep
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti
        Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Babasının işyerine minibüsle dalan oğul tutuklandı
        Babasının işyerine minibüsle dalan oğul tutuklandı
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de otomobil, traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Osmaniye'de otomobil, traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Osmaniye'de engelliler temsili trafik denetimi yaptı
        Osmaniye'de engelliler temsili trafik denetimi yaptı
        Türkiye Salon Şampiyonası Okçuluk İl Seçmeleri Osmaniye'de yapıldı
        Türkiye Salon Şampiyonası Okçuluk İl Seçmeleri Osmaniye'de yapıldı
        Osmaniye'de çekicide 26 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu bulundu
        Osmaniye'de çekicide 26 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu bulundu
        MHP Osmaniye'de "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" toplantısı düzenled...
        MHP Osmaniye'de "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" toplantısı düzenled...
        Bilge Sitesi davasında tutuklanan eski Osmaniye Belediye Başkanı Kara, yapı...
        Bilge Sitesi davasında tutuklanan eski Osmaniye Belediye Başkanı Kara, yapı...