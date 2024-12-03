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        Osmaniye'de otomobilin traktör römorkuna çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu yaşanan kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan traktör sürücüsü yaşamını yitirdi, kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 07:41 Güncelleme: 03.12.2024 - 07:41
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        Osmaniye'de otomobilin traktör römorkuna çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu yaşanan kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan traktör sürücüsü yaşamını yitirdi, kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

        İsmet K. yönetimindeki otomobilin, kullandığı traktörün römorkuna çarpması sonucu ağır yaralanan Musa C, Kadirli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Osmaniye Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

        Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükselirken, İsmet K'nin tedavisi sürüyor.

        Dün gece saatlerinde İsmet K. yönetimindeki 80 ADG 530 plakalı otomobil, Kadirli-Sumbas kara yolunun Yusuf İzzettin köyü yakınlarında Musa C'nin kullandığı 04 P 3292 plakalı traktörün römorkuna çarpmış, kazada otomobilde bulunan Hasan K. hayatını kaybetmişti.

        Kazada ağır yaralanan İsmet K. ve Musa C. ise ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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